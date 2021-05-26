هل يعني عدم ظهور أعراض جانبية بعد تلقي اللقاح أن جهاز المناعة أو اللقاح لا يعمل؟ “الصحة” تجيب

بلادي – الرياض :

أجابت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، عن أحد الأسئلة الشائعة، والمتعلق بظهور أعراض جانبية بعد تلقي لقاح كورونا، وعلاقة ذلك بفعالية اللقاح أو الجهاز المناعي للمتلقي.

وأوضحت الوزارة أن ظهور الأعراض الجانبية يُعد علامة جيدة تثبت استجابة وفعالية جهاز المناعة عند من تلقّى اللقاح، مشيرةً إلى أن عدم ظهورها لا يعني أن اللقاح أو جهاز المناعة لا يعمل.

وأشارت إلى أن الجهاز المناعي يستجيب للقاح في حالة ظهور آثار جانبية مثل الحمى والقشعريرة والتعب بعد التطعيم، وفي حالة عدم ظهورها فذلك لا يعني أنه لا يعمل، بل يعمل ولكن بهدوء.

وأضافت أن الكدمات والتورم والحساسية في موقع الحقن لا ترتبط بلقاح كورونا فقط، ويمكن أن تحدث بعد تلقّي أي لقاح أو عند سحب الدم أو تلقّي حقن الستيرويد أو الفيتامينات.