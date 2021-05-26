خادم الحرمين يُجري اتصالاً هاتفيًا بسلطان عُمان

بلادي – الرياض :
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفيًا اليوم الأربعاء، بسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق بن تيمور.
وعبر الملك خلال الاتصال عن تمنياته للسلطنة وللشعب العماني الشقيق التقدم والازدهار.
من جهته أعرب سلطان عُمان عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية، متمنياً له دوام الصحة والعافية ولشعب المملكة المزيد من التطور والتقدم.
وتم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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