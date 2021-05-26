بحضور مسؤولين دوليين .. افتتاح مقر منظمة السياحة العالمية في الرياض

بلادي – الرياض :

افتتحت منظمة السياحة العالمية، اليوم الأربعاء، مقرها في منطقة الشرق الأوسط، الذي اختارت له العاصمة الرياض.

وستكون مهمة المكتب الإقليمي تنسيق السياسات والمبادرات عبر 13 دولة في الشرق الأوسط، وتعزيز المنتجات السياحية والتنمية المستدامة، وجمع الإحصائيات الهامة للقطاع وتبادل المعلومات، إلى جانب تحفيز الاستثمار في الأصول والمقومات السياحية والعمل على تحديد السياسات المتعلقة بالنواحي الصحية.

كما أطلقت منظمة السياحة العالمية برنامجاً للاحتفاء بأفضل القرى السياحية، وأعلنت إنشاء أول أكاديمية سياحية في الرياض مخصصة لمنطقة الشرق الأوسط.

وكان وزير السياحة أحمد الخطيب افتتح اليوم الأربعاء قمة تعافي القطاع السياحي في الرياض، حيث اجتمع قادة القطاعين العام والخاص مع دخول السياحة مرحلة جديدة.

وأكد الخطيب على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعاون على المستوى الدولي أمران ضروريان لضمان تعافي القطاع السياحي وإعادة بناءه على أكمل وجه.