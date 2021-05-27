شاهد بالصور … القمر العملاق …يحلق في سماء المدينة

دوت الخليج : المدينة – عدسة : بدر الحازمي هي ظاهرة تنشأ من تزامن اكتمال القمر مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض في مداره الإهليجي، مُنتجاً أكبر حجم مرئي للقمر يمكن رؤيته من الأرض

وتسمية القمر العملاق أطلقت من قبل ريتشارد نولل عام 1979م

تكررت الظاهرة مرة أُخرى في 14 نوفمبر 2016، حيثُ أشار العُلماء أن القمر سيكون الأقرب إلينا والأشد وضوحاً مُنذ يناير 1948

يقول الشاعر : ويا غَافلاً عن جمال الحياة أفِق……. وانظُر إلى البدر كيف اكتمل

وقيل عنه أيضاَ : إذا طلع القمر طاب السهر

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