شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الخميس

بلادي – الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس ، عن تسجيل 1183 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 14 حالة وفاة ، و 1040 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 445963 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 428502 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7309 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الخميس .

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :