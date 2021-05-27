بعد إعلان التقويم الدراسي الجديد.. وزير الرياضة يعلق على إقرار رياضة الدفاع عن النفس ضمن المناهج

بلادي – الرياض:
علق وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على إقرار وزارة التعليم منهج رياضة الدفاع عن النفس ضمن المناهج الدراسية في العام الدراسي المقبل.
وأكد الوزير أن تطبيق التقويم الدراسي الجديد يعد مرحلة تاريخية لتطوير المناهج والخطط الدراسية، لافتا إلى أن إقرار منهج رياضة الدفاع عن النفس يعزز القيم الرياضية والصحية.
وأضاف أن إقرار هذه المادة سيسهم كذلك في اكتساب مهارات أساسية للطلاب، واستثمار يومهم الدراسي بكل نشاط وحيوية من خلال الفصول الثلاثة في العام الدراسي.
جدير بالذكر أن وزير التعليم أعلن أن العام الدراسي المقبل سيقسم إلى 3 فصول دراسية، بدلاً من فصلين دراسيين، وسيتكون كل فصل دراسي من 13 أسبوعاً، وبين كل فصل دراسي وآخر إجازة مدة أسبوع.
كما أعلنت الوزارة تطوير المناهج الدراسية الحالية، وإضافة مواد جديدة هي: المهارات الرقمية، والتفكير الناقد، المهارات الحياتية والأسرية، إضافةً إلى مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس.
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