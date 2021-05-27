“الصحة”: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للفئة العمرية 60 عامًا فأكثر

بلادي – الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للفئة العمرية من (60) سنة وأكثر.

وكانت الوزارة قد أعلنت في 10 أبريل الماضي إرجاء جميع مواعيد الجرعة الثانية من لقاح كورونا وإعادة جدولتها لاحقًا، لأجل التوسع في إعطاء الجرعة الأولى لمن لم يحصلوا على اللقاح، حتى تتم تغطية شريحة كبيرة من المجتمع بالجرعة الأولى.

يذكر أن وزارة الصحة أعطت أكثر من 13.3 مليون جرعة لقاح كورونا، عبر أكثر من 500 مركز معتمد تقدم اللقاحات للمواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة.