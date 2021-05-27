‏”شؤون الأسرة” يحذر الحوامل من التأخر في تلقي لقاح كورونا‏

بلادي – الرياض:
حذر مجلس شؤون الأسرة من زيادة خطورة الإصابة بوباء كورونا على النساء الحوامل وأصحاب السمنة والمصابين بأمراض السكري والضغط، حال تأخرهم في تلقي اللقاح.
وأوضح المجلس أنه لا حاجة لتأجيل الحمل بعد أخذ اللقاح، إذ إنه لا يؤثر على معدلات الخصوبة لدى الذكور والإناث، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية عقب تلقي اللقاح.
وبيّن أنه لا يتوجب فحص كورونا قبل أخذ اللقاح، كما لا يؤثر اللقاح على عمليات التبرع بالدم، مؤكدًا أنه لم تثبت علاقته بحدوث الجلطات.
يذكر أن وزارة الصحة أعطت أكثر من 13.3 مليون جرعة لقاح كورونا، عبر أكثر من 500 مركز معتمد تقدم اللقاحات للمواطنين والمقيمين بجميع مناطق المملكة.
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