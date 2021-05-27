‏”شؤون الأسرة” يحذر الحوامل من التأخر في تلقي لقاح كورونا‏

بلادي – الرياض:

حذر مجلس شؤون الأسرة من زيادة خطورة الإصابة بوباء ‏كورونا على النساء الحوامل وأصحاب السمنة والمصابين ‏بأمراض السكري والضغط، حال تأخرهم في تلقي اللقاح.‏

وأوضح المجلس أنه لا حاجة لتأجيل الحمل بعد أخذ اللقاح، ‏إذ إنه لا يؤثر على معدلات الخصوبة لدى الذكور والإناث، ‏مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية عقب تلقي ‏اللقاح.‏

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وبيّن أنه لا يتوجب فحص كورونا قبل أخذ اللقاح، كما لا يؤثر اللقاح ‏على عمليات التبرع بالدم، مؤكدًا أنه لم تثبت علاقته بحدوث ‏الجلطات.‏

يذكر أن وزارة الصحة أعطت أكثر من 13.3 مليون جرعة لقاح كورونا، عبر أكثر من 500 مركز معتمد تقدم اللقاحات للمواطنين والمقيمين بجميع مناطق المملكة.