تعرف على تنبيهات السفر التي أصدرتها “وقاية” لكل دول العالم طبقاً للوضع الوبائي فيها

بلادي – الرياض:

أصدرت هيئة الصحة العامة (وقاية)، تنبيهات السفر (الاسترشادية) لخارج المملكة، بناء على للوضع الوبائي العالمي، مشيرة إلى تحديثها كل أسبوعين بناءً على التقييم الوبائي للدول.

ونبهت وقاية إلى أنه يحذر السفر المباشر وغير المباشر إلى كلٍ من (ليبيا وسوريا ولبنان واليمن وإيران وتركيا وأرمينيا والصومال والكونغو الديمقراطية وأفغانستان، وفنزويلا، وروسيا البيضاء، والهند)، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، وذلك وفقًا لتوجيهات وزارة الداخلية.

وصنّفت الوضع الوبائي للدول من خلال 4 مستويات، مستوى خطورة مرتفعة جدا، ومستوى خطورة مرتفعة، ومستوى خطورة متوسطة، ومستوى خطورة منخفضة.

الدول منخفضة الخطورة

وأوصت الهيئة بممارسة احتياطات أكثر عند السفر للدول الواقعة ضمن هذه الفئة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وبيّنت أنه بين الدول منخفضة الخطورة، نيوزلندا، وأستراليا، والصين، وجنوب إفريقيا، وكوريا، والمملكة المتحدة، والنرويج، والمغرب، وغيرها، ويشار إليها باللون الأخضر على الخريطة .

الدول متوسطة الخطورة

تشكل الدول الواقعة في هذا المستوى خطورة متوسطة، وتوصي هيئة الصحة العامة بتجنب السفر لهذه الدول لغير الضرورة للفئات عالية الخطورة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتضم هذه الفئة، والتي يشار إليها باللون الأصفر على الخريطة، دول: روسيا، وفيتنام، وسلطنة عمان، والأردن، والتشيك، وتشاد والنيجر، ومالي، وموريشيوس، وغيرها.

الدول ذات الخطورة المرتفعة

وتوصي الهيئة بتجنب السفر لهذه الدول الواقعة تحت تصنيف الخطورة المرتفعة، إلا للضرورة القصوى لجميع الفئات.

وتضمنت هذه الدول كلا من: السودان، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وكينيا، وموريتانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتايلاند، وغيرها، ويشار إليها باللون الأحمر الفاتح.

دول ذات مستوى خطورة مرتفع جداً

وتوصي الهيئة، بتجنب السفر إلى الدول التي تعتبر ذات خطورة عالية لكوفيد 19؛ نظرا للوضع الوبائي فيها، ويشار إليها باللون الأحمر “الغامق”.

وتضمنت هذه الفئة، مصر وتونس والعراق وسوريا وليبيا، وفرنسا وإسبانيا، وكندا، والبرازيل، والأرجنتين، وغيرها.

ويمكن الاطلاع على قائمة البلدان كاملة وتوصيات السفر إليها ومتابعة التحديثات عبر هذا الرابط .