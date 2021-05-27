أمير الشرقية يستقبل ورثة “الشمري” الذين عفوا عن قاتل أخيهم قبل تنفيذ الحكم بساحة القصاص

بلادي – الرياض:

استقبل أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ورثة “الشمري”، الذين عفوا عن قاتل أخيهم “فهد” في ساحة القصاص لوجه الله.

ونوه أمير المنطقة، خلال اللقاء، بأهمية العفو والسعي بالصلح بين الناس، ونشر روح التآخي، وقيم التسامح والتصالح في المجتمع.

يذكر أن ذلك جاء بعد تنازل ورثة المتوفى عن حقهم الخاص، وقاموا بعتق رقبة الجاني في ساحة القصاص قبل تنفيذ الحكم؛ رغبة في الأجر والعفو، واستجابة لجهود لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية، التي سعت في الصلح إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة.