وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الأمريكي

بلادي – الرياض: تلقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالاً هاتفيًا، اليوم (الخميس)، من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن. وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية. كما استعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.

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