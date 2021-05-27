هل يُعطى اللقاح للمرضى المصابين بتخثر أو سيولة الدم؟ الصحة تجيب

بلادي – الرياض:

أجابت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، عن أحد الأسئلة الشائعة حول إمكانية إعطاء اللقاح للمرضى المصابين بتخثر أو سيولة في الدم ويتناولون أدوية خاصة بذلك.

وأوضحت أن المصابين بأمراض نزيفية أو من يُشتبه في إصابتهم بنقص شديد في الصفائح الدموية يتم إعطاؤهم اللقاح مع الحرص على المراقبة لمدة 30 دقيقة بعد أخذ اللقاح، مبينة أنه يجب التأكد من خلو موضع الحقن من النزيف قبل الخروج من موقع التطعيم، مع أهمية استشارة الطبيب المعالج.