تفاعل كبير مع تغريدة طبيبة سعودية اقترحت استمرار حفلات الزواج المختصرة بعد انتهاء كورونا

بلادي – الرياض:

حظيت تغريدة طبيبة سعودية اقترحت فيها استمرار حفلات الزواج العائلية المختصرة حتى بعد انتهاء جائحة كورونا بتفاعل كبير في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأكدت الدكتورة جيهان عسيري أن الفرصة ذهبية للمجتمع لجعل الاختصار من عادات الزواج، حيث حظيت التغريدة بـ 27 ألف إعجاب، و7.3 ألف ريتويت، لتصبح ضمن الأكثر تفاعلاً في “تويتر”.

ووجد المقترح تأييداً كبيراً من بين الـ 1.2 ألف مغرد الذين علقوا عليه، بينما رفضه آخرون بحجة أنها ليلة واحدة في العمر.

وأيدت المغردة سامية المالكي الفكرة قائلة: “فرصه للتغير واكتساب عادات جديده تخدم شبابنا وفتياتنا وتحد من الهدر المالي والبذخ غير المحمود”، وأضافت أخرى تدعى لينا: “يارب يخلوها عادات وتقاليد ويكون شيء بسيط دائماً”.

وروت مغردة تدعى منى تجربة زواجها المختصر قائلة: “زواجي المختصر طلع حلو ومرتب والكل عجبه.. وارتحت نفسياً ومادياً أنصح كل عروس بتطبيق الفكرة”.

وقال مغرد يدعى عبد الله: “هذه التغريدة يجب أن تصل لكل فئات المجتمع”، ورد آخر يدعى مبارك الطامي: “فرصة كبيرة لتعديل بعض المظاهر الزائفة”.