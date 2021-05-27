قائد القوات البحرية يُرسي العارضة الرئيسية لـ”سفينة جلالة الملك سعود”

بلادي – الرياض:

احتفلت القوات البحرية برعاية قائدها الفريق الركن فھد الغفيلي، اليوم (الخميس)، بمراسم ترسية العارضة الرئيسية للسفينة الأولى لمشروع طويق، والتي أطلق عليھا رسمياً اسم “سفينة جلالة الملك سعود”.

وتمت مراسم الترسية في مدينة مارينيت بولاية ويسكونسن الأمريكية، وحضر الحفل عدد من كبار ضباط القوات البحرية، والملحق العسكري بسفارة المملكة في واشنطن وأتاوا، وعدد من كبار الشخصيات من البحرية الأمريكية وشركة لوكھيد مارتن وشركة فينكانتيري.

يُذكر أن مشروع طويق هو أحد المشاريع الرئيسية لتطوير القوات البحرية، والذي يتضمن عدد 4 سفن قتالية متعددة المھام لما تشكله من إضافة مھمة لقدرات القوات البحرية السعودية.

كما يتضمن المشروع تأهيل وتدريب أطقم السفن، وتوفير مشبھات التدريب والخدمات اللوجستية والدعم الفني والإمدادي، ويسھم في نقل وتوطين العديد من الإمكانات الفنية والتقنية بتوطين 50% مـن إجمالي الإنفـاق العسـكري بحلـول عـام 2030