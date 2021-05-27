“الترفيه” تعلن عودة الفعاليات الترفيهية وفق البروتوكلات

بلادي – الرياض:

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، اليوم (الخميس)، عن عودة الفعاليات الترفيهية وذلك وفقاً لبروتوكولات معتمدة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك للوقاية من فيروس كورونا، متضمنة الاشتراطات الخاصة بمنظمي الفعاليات والزوار لتطبيق الإجراءات الاحترازية عند إقامة الفعاليات الترفيهية.

وأوضحت أن البروتوكولات اشتملت على 4 محاور رئيسية، هي: البيئة والوقاية والتباعد، والإبلاغ والمراقبة، والتوعية، والتنفيذ.

واشترطت البروتوكولات على اقتصار الدخول إلى الفعاليات الترفيهية على المحصنين، وفقاً للحالة في تطبيق “توكلنا”، محددة نسبة 40% للحضور في الفعاليات الترفيهية المقامة في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات في مختلف مواقع الفعالية، إضافة إلى اقتصار بيع التذاكر على المواقع الإلكترونية، وتخصيص بوابات للدخول وأخرى للخروج.

وفيما يتعلق بمحور الإبلاغ والمراقبة، حددت البروتوكولات إقامة نقطة فحص عند جميع المداخل الرئيسية تتضمن قياس درجة الحرارة والسؤال عن الأعراض التنفسية إن وُجدت، مشددة على ضرورة الإبلاغ عن الحالات بين الموظفين والعاملين ممن لديهم ارتفاع في درجة الحرارة ومنعهم من حضور الفعاليات.

وعلى صعيد التوعية، دعت البروتوكولات إلى ضرورة توعية العاملين والزوار والقائمين على الأماكن الترفيهية بأعراض المرض ووسائل انتقاله، إضافة إلى توعيتهم بضرورة الإفصاح عند ظهور أي أعراض، وكذلك توفير مواد تثقيفية لتوعية جميع العاملين والزائرين ونشر لوحات إرشادية خاصة بالتدابير والإجراءات الاحترازية.

وبخصوص محور التنفيذ، ألزمت البروتوكولات منظمي الفعاليات الترفيهية بضرورة إجراء تدريبات إلزامية عن الصحة والسلامة المتعلقة بفيروس كورونا لجميع الموظفين والمنظمين للفعالية، وتدريب المسؤولين في نقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام جهاز قياس درجة الحرارة، مشترطة تعيين مشرفين مسؤولين عن تطبيق الاشتراطات الصحية، وتعيين حراس أمن مدربين لمنع التزاحم وتطبيق التباعد الجسدي.