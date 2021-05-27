بعد الأحكام المعلنة اليوم .. تداول تصريح سابق لولي العهد: لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أياً من كان

بلادي – الرياض:
تداول مغردون مقطع فيديو لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أكد فيه أنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان أميرًا أو وزيرًا، موضحًا أن مَنْ تتوفر ضده الأدلة الكافية سيحاسَب.
وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، كشفت اليوم (الخميس)، عن صدور أحكام قضائية ضد مدانين في قضايا جنائية، من بينهم صاحب سمو ملكي وعضو بالنيابة وعميد في وزارة الداخلية.
وأشارت الهيئة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية بالرياض نهائية مكتسبة الصفة القطعية بثبوت إدانتهم.
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