هاتريك تفاريس يتوج الفيصلي بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخه

بلادي – الرياض:

حقق فريق الفيصلي لقب كأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره التعاون، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 3-2، في لقاء أقيم على ملعب الملك فهد الدولي.

وتقدم التعاون بعد مرور (14) دقيقة من عمر الشوط برأسية من تاوامبا قبل أن يتعادل الفيصلي من ركلة جزاء سددها تفاريس في الدقيقة (40) ثم عاد التعاون للتقدم بركلة جزاء سددها كاكو في الدقيقة (45).

وسجل تفاريس هدف التعادل لفريق الفيصلي في الدقيقة 60، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل هدف الفوز لفريقه في الوقت القاتل مع حلول الدقيقة 90+3.

أحداث المباراة

جاءت الخطورة الأولى في الدقيقة (11) بوصول الكرة للاعب الفيصلي إسماعيل عمر داخل منطقة جزاء التعاون ولكن تصدى كاسيو أنجوس للتسديدة وحولها لركنية نُفذت ولكن أبعدها الدفاع.

وردّ التعاون سريعًا على خطورة الفيصلي بكرة أرسلها كاكو عرضية من يسار الملعب في الدقيقة (14) حولها زميله تاوامبا برأسه هدفًا أول لفريقه قبل أن يُنقذ مشعل خير الله لاعب الفيصلي مرماه من هدف ثانِ بإبعاد الكرة من أمام أقدام تاوامبا قبل تسديده الكرة من داخل منطقة الجزاء.

وعاد الفيصلي في الدقيقة (29) بهجمة قادها لاعبه رومان الذي مرر الكرة على يمين الملعب لزميله إسماعيل عمر الذي سدد الكرة بصورة رائعة ولكنها ارتطمت بالعارضة.

وطالب إسماعيل عمر في الدقيقة (37) بركلة جزاء للفيصلي بداعِ لمس تسديدته ليد لاعب التعاون، أحمد عسيري قبل أن يُوقف الحكم اللقاء ويلجأ لتقنية الفيديو ومن ثم احتساب ركلة جزاء في الدقيقة (39) ليُسدد تفاريس ركلة الجزاء بنجاح في مرمى التعاون بالدقيقة (40).

واحتسب الحكم في الدقيقة (43) ركلة جزاء لصالح التعاون بداعي عرقلة سميحان النابت داخل منطقة جزاء الفيصلي ليُسددها كاكو بنجاح في الدقيقة (45).

ومع بداية الشوط الثاني قرر مدرب التعاون الدفع باللاعب نواف الصبحي بدلا من اللاعب أحمد عسيري.

وعاد المهاجم تفاريس لهز شباك التعاوت في الدقيقة 60، مستغلا عرضية من الجانب الأيمن حولها بقدمه اليسري لهدف التعادل لفريق الفيصلي.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب التعاون أميسي في الدقيقة 65، أعقبه بطاقة للاعب الفيصلي إسماعيل عمر في الدقيقة71.

وقرر مدرب التعاون إجراء تبديل ثنائي في الدقيقة 74 بالدفع باللاعبان محمد بوسبعان وزميله محمد الغامدي بدلا من ساندرو مانويل وحسن كادش.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب الفيصلي محمد النخيلان بعد دقيقة واحدة من دخوله كلاعب بديل.

وسجل تفاريس هدف الفوز لفريق الفيصلي في الوقت بدل الضائع بعد نهاية الوقت الأصلي مستغلال عرضية من الجانب ليحولها برأسه في الشباك.