حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة في المملكة

بلادي – الرياض:

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الجمعة).

وتوقّع المركز هطول أمطار رعدية على مرتفعات عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

كما توقّع سماءً غائمةً جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق القصيم، والرياض وحائل.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 45 درجة مئوية في الأحساء وحفر الباطن، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 12 درجة مئوية في السودة.