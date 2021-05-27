بلادي – الرياض: أكد صندوق التنمية العقاري أنه يخدم جميع مستفيديه من الجنسين بلا استثناء في حال سبق لهم التقديم. جاء ذلك رداً على مواطنة وجهت سؤالاً للصندوق اليوم (الخميس) قالت فيه: هل تستطيع المتزوجة أخذ قرض عقاري للبناء؟، ليرد الصندوق بأنه يخدم الجميع من الجنسين بلا استثناء. يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات “القرض العقاري المدعُوم” من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق إضافة إلى تطبيق “المستشار العقاري”، وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواطنة تسأل: هل يمكن للمرأة المتزوجة الحصول على قرض عقاري للبناء؟ والصندوق يرد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.