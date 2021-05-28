“الملكية الفكرية” تشهر بفندق نشر صورة تعود للغير دون موافقة مالكها

بلادي – الرياض:

شهّرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم (الجمعة)، بأحد الفنادق المعروفة، لقيامه بعرض ونشر صورة مملوكة للغير والتعديل عليها دون موافقة من مالك الصورة.

وأوضحت الهيئة أنه جرى فرض غرامة مالية على الفندق وتعويض مالي لصاحب الحق عما لحق به، مع إزالة التعدي وحذف المصنّف “محل الدعوى”، والتشهير بحق المدعى عليها على نفقتها.

وشددت على ضرورة حصول أي كيانٍ أو فردٍ على إذنٍ خطي من صاحب الحق، لاستخدام أي مصنفات أدبية أو فنية أو صور تعود إليه، وذلك لتجنّب العقوبات.