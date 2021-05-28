مواطن ينهي معاناة طفلته مع الفشل الكلوي ويتبرع لها بكليته

بلادي – الرياض:
تبرع مواطن بإحدى كليتيه لابنته البالغة من العمر 9 أعوام، لإنهاء معاناتها مع الفشل الكلوي، والتي استمرت لمدة 4 أعوام.
وأوضح المواطن رمزي آل شقيح (43 عاما) بحسب “أخبار 24″، أنه بدأ بمتابعة حالة ابنته بمستشفى الملك فهد التعليمي بالخبر، إلى أن تم تحويلهما إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، حيث خضع هناك للفحوصات اللازمة، وأثبتت التحاليل الطبية المطابقة بينه وبين ابنته.
وأشار إلى أن عملية التبرع أجريت يوم الإثنين الماضي وتكللت بالنجاح، مقدمًا شكره للطاقم الطبي بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام على تعاونهم وجهودهم حتى نجاح العملية.
وأضاف أنه غادر المستشفى أمس (الخميس)، فيما لا تزال ابنته ترقد في المستشفى لمتابعة حالتها الصحية.
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