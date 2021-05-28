“التحالف”: اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية

بلادي – الرياض: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الجمعة)، اعتراض طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية. واستنكر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأكد العميد المالكي أن التحالف سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

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