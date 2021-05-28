بلادي – الرياض:
كشفت هيئة التراث التابعة لوزارة الثقافة، عن بدء أعمال الحفائر بموقع الملك رمسيس الثالث بشمال المملكة في نوفمبر القادم، للكشف عن آثار مصرية قديمة، استنادًا للعلاقة التجارية بين البلدين قبل 3 آلاف عام.
وسيترأس البعثة المصرية – السعودية، وزير الآثار المصري الأسبق، زاهي حواس، وفقًا لنتائج اجتماعه مع رئيس هيئة التراث، والذي تضمن الاتفاق على تنفيذ سلسلة أفلام وثائقية حول آثار المملكة، وعدة مشروعات أخرى.
وأوضح حواس، أن العثور على آثار تخص رمسيس الثالث في المملكة أمر طبيعي، خصوصاً أن إحدى البرديات تقول إن الملك رمسيس الثالث أرسل بعثات تجارية لجلب النحاس من بلد مجاور، يُعتقد أنه السعودية.
وأضاف وفقاً لـ”الشرق الأوسط”، أن الحفائر كشفت عن طريق تجاري يربط بين البلدين كان يُستخدم في العصور القديمة، ما يعني احتمال العثور على آثار وأدلة جديدة لملوك مصريين أرسلوا بعثات تجارية إلى المملكة.
يذكر أن المملكة أعلنت في نهاية عام 2010، اكتشاف نقش هيروغليفي على صخرة ثابتة في محافظة تيماء التابعة لمنطقة تبوك، يتضمن خرطوشاً للملك رمسيس الثالث، آخر ملوك الرعامسة، الذي حكم مصر في الفترة بين 1192 و1160 قبل الميلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق أعمال التنقيب عن آثار فرعونية للملك رمسيس الثالث بالمملكة في نوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.