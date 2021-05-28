مساعد وزير التعليم: نظام الفصول الثلاثة سيسهم في تعويض الفجوة التعليمية بين سنوات السلم التعليمي

بلادي – الرياض:
أكد مساعد وزير التعليم، الدكتور سعد آل فهيد، أن نظام الفصول الثلاثة سيسهم في تعويض الفجوة التعليمية بين سنوات السلم التعليمي وسنوات الدراسة الفعلية أثناء الرحلة التعليمية، وتحسين نتائج المملكة في الاختبارات الدولية.
وأوضح أن النظام الجديد سيعزز مشاركة الطلاب والطالبات في الأنشطة والفعاليات الوطنية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب الاستفادة القصوى من اليوم الدراسي في العديد من الأنشطة.
وأشار إلى أن الفصول الدراسية الثلاثة ستتيح للمعلم وقتاً أطول لتحسين أداء طلابه وتقييمهم، والسماح بإمكانية مشاركة الطلبة في أنشطة تتعلق بالمادة الدراسية، وكذلك ستسهم في زيادة فرص تحسين مستوى الطلبة التعليمي.
وبين أن النظام سيمكّن أولياء الأمور من الوقوف مبكراً على مستويات أبنائهم بعد الاطلاع على تقييمهم خلال ثلاثة فصول، ورفع مستوى التفاعل والتكامل بين المنزل والمدرسة.
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