استشارية أمراض وراثية: فحص الزواج لا يحمي من جميع الأمراض الوراثية .. ولهذا السبب يجب الابتعاد عن زواج الأقارب

بلادي – الرياض:
أكدت استشارية الأمراض الوراثية الدكتورة نورة الضعيان أن اختبار فحص الزواج لا يحمي من جميع الأمراض الوراثية، داعية إلى تقليل زواج الأقارب لارتباطه بالعديد من الأمراض الوراثية.
وأوضحت، خلال حديثها لبرنامج 120 على قناة الإخبارية، أن الأمراض الوراثية تحدث نتيجة الحصول على جينات معطوبة أو مطورة من الأب والأم، مشيرة إلى أن الأمراض الوراثية موجودة في جميع أنحاء العالم.
وأبانت أن أكثر الأمراض الوراثية انتشارًا في المملكة فقر الدم المنجلي وفقر الدم البحر المتوسط، مؤكدة أنه تم شمول هذين المرضين في فحوصات ما قبل الزواج؛ لحماية المقبلين على الزواج من جميع الأمراض الوراثية.
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