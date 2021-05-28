“أمانة جدة” تعلن عمل تحويلة في تقاطع شارع حراء مع الأمير ماجد لتركيب مصائد مطرية

بلادي – الرياض:
أعلنت أمانة جدة، بالتنسيق مع المرور، عن عمل تحويلة مرورية في مسار التقاطع السطحي أعلى نفق شارع حراء مع شارع الأمير ماجد من الشمال للجنوب.
وأوضحت أن التحويلة ستكون ابتداء من اليوم (الجمعة) ولمدة 10 أيام، وذلك لأعمال تركيب مصائد مطرية لتدعيم شبكة تصريف مياه الأمطار.
وكانت الأمانة أقرت خطة لتركيب المصائد المطرية بهدف تسهيل تصريف المياه منعاً لتجمعها.
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