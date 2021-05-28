رئيس “زراعة الخلايا الجذعية”: الترويج للعلاج بالخلايا الجذعية في أوكرانيا احتيال .. وهذه أضرار الاستخدام الخاطئ لها

بلادي – الرياض:
حذّر رئيس الجمعية العلمية السعودية لزراعة الخلايا الجذعية، الدكتور أحمد العسكر، من مروجي العلاج بالخلايا الجذعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الاستخدام الخاطئ لهذا النمط من العلاج قد يؤدي إلى أورام سرطانية بالمستقبل.
وأوضح، خلال حديثه برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أن بعض الدول تسمح باستخدام الخلايا الجذعية في أغراض لم تُقر علميًا، مشيرًا إلى أن استخدامها يكون لأمراض معينة معروفة للأطباء المتخصصين.
وأبان أن ما يحدث من ترويج للاستخدام الخاطئ للخلايا الجذعية في أوكرانيا تحت شعار السياحة العلاجية، يندرج تحت أعمال الاحتيال.
وأشار إلى خطورة الاستخدام الخاطئ للعلاج بالخلايا الجذعية، والذي قد يتسبب في إصابة المريض بأورام سرطانية، مشددًا على ضرورة أن يكون استخدامها تحت إشراف طبي متخصص بمستشفيات كبيرة ومعتمدة.
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