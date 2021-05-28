“البنك المركزي” يوضح أبرز أساليب ممارسي الاحتيال المالي للإيقاع بضحاياهم

بلادي – الرياض:

كشف البنك المركزي السعودي عن أبرز الأساليب التي يستخدمها ممارسو الاحتيال المالي لإقناع ضحاياهم بهدف الحصول على معلوماتهم الشخصية والمالية.

وأوضح أن أبرز الأساليب تتمثل في انتحال صفة مسؤولين رسميين أو جهات رسمية حكومية وادعاء وجود إيداعات أو حقوق مالية مستحقة، وانتحال صفة مؤسسات مالية وشركات استثمارية معروفة ومرخصة وعرض فرص استثمارية بنسب أرباح عالية وطلب تحويل أموال.

وأضاف أن الأساليب تتضمن تزييف مواقع إلكترونية لجهات معروفة للحصول على معلومات الشخص المستهدف بطرق غير مشروعة، إلى جانب إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني مزيف، تنتحل صفة جهة تجارية معروفة.