بلادي – الرياض:
ردّت وزارة الصحة اليوم الجمعة على سؤال عن كون احتمالية إصابة مرضى السكري بفيروس كورونا أعلى من أي شخص آخر.
وأجابت الوزارة بأن ذلك غير صحيح، لكن يمكن أن تكون المضاعفات أسوأ بعد الإصابة بالفيروس، خاصة إذا لم يتم التحكم في نسبة السكري.
يُذكر أن وزارة الصحة سجلت اليوم الجمعة 11 حالة وفاة و1215 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تعافى من الإصابة 1161 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل احتمالية إصابة مرضى السكري بفيروس كورونا أعلى من أي شخص آخر؟ “الصحة” تُجيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.