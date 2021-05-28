هل احتمالية إصابة مرضى السكري بفيروس كورونا أعلى من أي شخص آخر؟ “الصحة” تُجيب

بلادي – الرياض:

ردّت وزارة الصحة اليوم الجمعة على سؤال عن كون احتمالية إصابة مرضى السكري بفيروس كورونا أعلى من أي شخص آخر.

وأجابت الوزارة بأن ذلك غير صحيح، لكن يمكن أن تكون المضاعفات أسوأ بعد الإصابة بالفيروس، خاصة إذا لم يتم التحكم في نسبة السكري.

يُذكر أن وزارة الصحة سجلت اليوم الجمعة 11 حالة وفاة و1215 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تعافى من الإصابة 1161 حالة.