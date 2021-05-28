“التعليم” تعلن تمديد فترة تأكيد بيانات المتقدمين على النقل الخارجي والداخلي

بلادي – الرياض: أعلنت وزارة التعليم اليوم الجمعة تمديد فترة تأكيد بيانات المتقدمين على إجراءات النقل الخارجي والداخلي حتى 18/ 10. وأوضحت الوزارة أنه بعد هذا التاريخ سيتم التواصل مع مَنْ لديه ملاحظات على صحة البيانات حتى تاريخ 24/ 10؛ ويلي ذلك فترة إدخال الرغبات حسب جدول إجراءات النقل المعلن في وقت سابق.

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