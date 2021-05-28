“الزكاة والضريبة والجمارك” توضح قواعد وضوابط لائحة الفوترة الإلكترونية

بلادي – الرياض:

نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الجمعة، الضوابط والمواصفات والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

وأوضحت أنه سوف يتم تطبيق الفوترة الإلكترونية على مرحلتين، تبدأ أولاهما مع نهاية العام الجاري؛ حيث تدخل المرحلة الأولى “مرحلة الإصدار” حيز التنفيذ الإلزامي اعتبارًا من 4 ديسمبر المقبل، كما ستتطلب من جميع المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية إصدار الفواتير إلكترونيًا عبر نظام متوافق مع أنظمة الهيئة.

وأضافت أن المرحلة الثانية هي “مرحلة التكامل والربط”، والتي تدخل حيز التنفيذ الإلزامي اعتبارًا من 1 يناير 2023، حيث ستقوم على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين وبين أنظمة الهيئة، وتتطلب الالتزام بالمواصفات الفنية والتقنية الخاصة بالمرحلة الثانية للفوترة الإلكترونية.

وأكدت الهيئة أنها ستقوم بتحديد مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وإشعار الفئات المستهدفة في كل مرحلة قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل، داعية كافة المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة إلى الاطلاع على القواعد والتعرف على المتطلبات التي تتضمنها.