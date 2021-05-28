“الشؤون الإسلامية” توجه بتركيب سماعة خارجية لنقل صوت الخطيب في صلاة الجمعة والعيدين للصفوف الممتدة خارج الجوامع

بلادي – الرياض: أكدت وزارة الشؤون الإسلامية صدور تعميم بتركيب سماعة خارجية لنقل صوت الخطيب في صلاة الجمعة والعيدين للصفوف الممتدة خارج الجوامع والمساجد المساندة لها. وقالت الوزارة، وجهنا منسوبي الجوامع والمساجد المساندة في صلاة الجمعة بمناطق المملكة باستخدام سماعة خارجية على حائط الجامع باتجاه المصلين في الصفوف الممتدة خارج الجوامع والمساجد المساندة لإسماعهم صوت الخطبة والصلاة. وأشارت إلى أن التعميم الصادر بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط سارٍ العمل به، وهو مبني على تحقيق المقاصد الشرعية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة النبوية.

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