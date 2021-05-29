العبدالعالي يفوز بجائزةمكة للتميز في فرع التميز الإنساني

دوت الخليج – جدة : عفاف حامد

المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.محمد العبدالعالي يفوز بـ #جائزةمكة للتميز في دورتها الـ 12 فرع التميز الإنساني نظير جهوده العام الماضي في نقل الأحداث التي صاحبت جائحة #كورونا من خلال تقديم الموجز الصحفي اليومي للوزارة وإبراز جهود المملكة في مواجهة تداعيات هذه الجائحة

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