نادي المدينة المنورة بطلاً لدوري الدرجة الأولى لكرة الهدف للمكفوفين

دوت الخليج – المدينة حقق نادي المدينة بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة الهدف لذوي الإعاقة البصرية التي نظمتها اللجنة البارالمبية السعودية ضمن برنامجها الزمني الداخلي للموسم الرياضي وأقيمت منافساتها الى مدى يومين في حائل . وحلّ ثانياً نادي جازان ليرافق نادي المدينة للدوري الممتاز الموسم المقبل ، فيما جاء ثالثاً نادي الجوف. ونال لاعب نادي حائل مازن الشمري جائزة أفضل لاعب واعد في البطولة، حيث توج الفائزين مدير مكتب وزارة الرياضة بحائل أحمد بن محمد روزي ورئيس نادي حائل لذوي الإعاقة عبدالسلام العامر و نائب رئيس اتحاد رياضات المكفوفين علي الدرسوني .

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