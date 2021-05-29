جمعية المكفوفين الأهلية بالمدينة( رؤية) تطلق “مبادرة خير جليس”

دوت الخليج – المدينة

أطلقت جمعية المكفوفين الأهلية (رؤية) بالمدينة المنورة مبادرة خير جليس،والتي سيتم من خلالها نشر كتابات مسموعة من تأليف كُتاب متميزين ،

وتهدف المبادرة الى عدد من المواضيع أبرزها كالتالي:

1- نشر ثقافة القراءة لدى المجتمع

2- اشباع رغبات شغوفي القراءة والاستماع

ويسر جمعية رؤية للمكفوفين بالمدينة المنورة استقبال طلبات الراغبين من الإخوة والأخوات الكُتّاب الذين لهم كتابات متميزة سواء كانت كتب، قصَص، روايات، مقالات، القصايد الشعرية،بالعمل على نشر كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي،

حيث وفرت الجمعية فريق تطوعي يَعمل على تحويل النصوص الكتابية إلى مقاطع صوتية ومن ثَمّ يتم نشرها على أوسع نطاق ،داعياً الراغبين بنشر كتاباتهم الالتزام بالشروط التالية .؛

1- أن تكون هادفة وذات محتوى قيم يستفيد منه المستمع

2- أن تكون الكتابات شخصية تابعة للمسجل نفسه ( قد تعرض ناسخ الكتابة عن غيره وناسبها لنفسه للمساءلات القانونية ) .

3 – يمنع منعًا باتًا المس في الأمور السياسية، والعرقية، والدينية

4- يمنع احتواء الكتابات على إساءات شخصية أو ألفاظ غير لائقة