الصورة تتحدث : رعد وبرق

دوت الخليج : تحرير كتابي : هيئة التحرير / عدسة : بدر الحازمي تبارك الله أحسن الخالقين..جلت قدرته

رعد وبرق وأمطار تنعش الروح وأجواء خلابة وشجر وماء

وصورة جميلة ومبدعة من مصور محترف تعامل بعدسته المبهرة ليتلقط هذه الصورة في (ضعا) جنوب شرق المدينة المنورة

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