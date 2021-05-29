أجمل صورة : غرد ياطير ….

دوت الخليج : عدسة المصور العالمي : خالد الجهني غرد ياطير وارفع الصوت تغريد

وحول على الغالين وسلم عليهم

قلهم: يا صباح الخير شوق وتناهيد

من قلب وافي بالصدر محتويهم

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