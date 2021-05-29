‏الفنانة ليلى السلمان في حوار خاص “لبلادي نيوز”

دوت الخليج : إعداد وحوار : سلوى بن حريز المري

في ليلة من ليالي عيد الفطر المبارك كان لنا لقاء مع

‏فنانة شاركت في العديد من الأعمال المسرحية والدرامية وكانت بداية مسيرتها الفنية عام 2000 وبرعت في أداء الشخصيات و أصبحت نجمة من نجوم الدراما السعودية والخليجية ورائدة من رواد الفن العربي وتركت لها بصمة واضحة في الفن.

نرحب بالفنانة القديرة والمخضرمة ليلى السلمان في هذا اللقاء …

حياك الله وكل عام وأنت بخير وعيدك مبارك .

‏يا هلا ومرحبا وكل عام وأنتم بخير وأن شاء الله من العايدين والفائزين يا رب الله يعوده علينا وعليكم وعلى أمة محمد بالخير وأحب أعيد في هذه المناسبة على أبونا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز والشعب السعودي عامة وأينما كانوا من جمهوري وأحبائي أقول لهم كل عام وأنتم بخير وأيامكم سعيدة وعيدكم مبارك .

١- ‏ذكريات العيد كثيرة من أيام الطفولة إلى الآن حدثينا عن هذه الذكريات الجميلة ؟

‏ذكرياتي كثيرة طبعًا كنا في السابق كنا ننتظر العيد بفارغ الصبر وكانت العيد له فرحة وبهجة وسعادة سبحان الله يعني لما كنا صغار نشعر أن الجميع معيد والجميع فرحان ومن ضمن العادات والتقاليد أول يوم العيد يكونوا الجيران وكلهم في حي واحد نقوم بفرش السكيك ونحن نسميها السكة يعني الحي كله ينفرش وبعد صلاة العيد الجميع يحضر طعام ويتجمعون الرجال والشباب والأطفال ويأكلون وأيضا كنا نفرح بالعيدية ونجتمع مع بعض ونركب السيارة ونذهب للعب بالألعاب ونسمع الأغاني الجميلة الخاصة بمناسبة العيد وطبعًا تجمع الأهل والأصدقاء والأحباب وهذه فرحه لا يمكن نسيانها ويارب الله يرفع هذا البلاء عنا ونرجع مثل السابق وأفضل لأن العيد هو تجمع الأهل والأحباب وتصافي القلوب والجميع يحب بعضه والجميع يشعر بفرحة العيد وإن شاء الله تعود لنا تلك الأيام وكل عام وأنتم بخير وأمة محمد بخير .

٢-كيف تقضي الفنانة ليلى السلمان أوقاتها في العيد ومع أسرتها ؟

في العيد ومع الأسرة طبعا بعد صلاة العيد نبقى مستيقظين ويذهبون الأولاد ويأتون بالفطور طبعا نحن نجهز الأشياء الموجودة في البيت ونفطر جميعنا مع بعض يعني بعد الصيام أو بعد شهر كامل الفطور أول يوم العيد مع تجمع الأهل يكون له طعم خاص وفرحة وسعادة ونعايد بعض ونهنىء بعضنا بالعيد ونلبس الملابس الجديدة قبل الذهاب إلى المسجد لصلاة العيد وبعدها نقوم بالاتصالات ونعايد الأهل والأصدقاء ونجتمع مع الأهل والأغلب أكون جالسة في البيت وأستقبل الأهل والأصدقاء ولاننسى العيدية ‏حتى عندما أصبحوا كبار ولكن نشارك في فرحة العيد والتي تسعد الآخرين.

٣- ما هي العادات أو الأشياء التي تحرص الفنانة ليلى على ممارستها في العيد ؟

طبعا أول يوم العيد الفطر نعمل كليجة وهناك من يسميه معمول ولازم نعملها وتكون موجودة

أول يوم العيد الفطر والعيد الكبير مثل الكعك على مقولة المصريين إن شاء الله الله لا يحرمنا من عادات جميلة جدا بإذن واحد احد.

‏أيضا نحرص على تنظيف البيت وترتيبه وتزينه للعيد ونجهز لبس العيد …الحلو فيه انك تلبس شئ جديد تفرح فيه مع الأهل يعني مثلا غير لما تذهب للسوق الأيام العادية وتشتري لبس ممكن يرونها عندما تذهب عند صديقات بعكس ثوب العيد الجميع يراها .

‏أيضا تجمع الأهل الجميع يكون متواجد والطبخ ووقت الجلسة مع بعض حلوة جميلة تكون لها روح مميزة تشعر الجميع فرحان وسعيد.

٤- ‏لو سألتك عن أجمل هدية حصلت عليها؟ومن هو الشخص الذي قام بإهدائك؟

‏‏لما كنت صغيرة في الكويت أتوا إلينا ضيوف فرحت كثير أعطوني 10 دنانير يعني الحين تعادل 1000 دينار يعني نقول 100 ريال تعادل اكثر من 1000 فرحت فيها كثير للحين اذكرها لدرجة لما صرفت العشرة حسيت الفلوس صارت عندي كثيرة فكنت أخبئها كل من دينار في مكان .

وطبعًا فيه أشياء كثيرة جميلة بعدها أولادي يعايدوني والدتي الله يرحمها وجودها في العيد يفرحنا معابدها وتعايدنا .

٥- بالنسبة لتجمع الأهل والأصدقاء والأحبه التي أفتقدناها في ظروف جاىحة كورونا هل هذا الموضوع أثر عليك ؟

طبعا كثير كثيرأثر علي بصراحة يعني أنا لما كنت في الرياض قدمت بداية رمضان الماضي كانت بدايةكرونا كان صعب جدا علينا

‏و العيد الكبير نفس الشيء أولادي كانوا في الكويت وبنتي أيضا وما قدر ت أزورها في العيد الصغير ولا العيد الكبير وقدمت اكثر من مرةأني أعيش في الكويت أولادي في الكويت بيتي في الكويت ولكن مع الأسف ماقدرت أذهب لها لحد الآن يعني أنا أفكر كيف أذهب لاولادي عن طريق الكويت ولاأدري الآن يستقبلون والحين صراحة قاعدة أسأل أتمنى إني أروح على الاقل وأكون متواجدة

‏ماني عارفه بصراحة قاعدة أسأل أتمنى إني أروح على الاقل أكون متواجد …رمضان الماضي وهذا رمضان ونحن بعيدين فالواحد ما يقول إلا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم لا اعتراض على حكمك علينا..وإن شاء الله نرجع مرة ثانية مثل قبل وأحسن.

٦- ‏ماهي الصعوبات التي واجهتيها خلال مسيرتك الفنية ؟

فيه صعوبات كثيرة واجهتني صعوبات في بداية مشواري في كل شيء في بداية مشوارك وطموحاتك وأحلامك ..

عندما يريد اإنسان الوصول إلى هدفه أكيد بيحصل صعوبات كثيرة طبعاالأجر أيضا في بداياتك مثلا تتحملين للوصول والآن أتعرض للظلم بأشياء ونقول مايهم أهم شئ عندي جمهور ي والحمد لله رب العالمين نحترم هذا النجاح ونحافظ عليه النجاح والجمهور هو أهم شئ عندي والجمهور هو الذي يحكم على الفنان بالأخير نجحنا وفرحنا بهذا النجاح.

٧- المشاكل التي تحدث في الوسط الفني مثلا الغيرة بين الفنانين والفنانات سرقة الأدوار أيضا ما يسمى بالشلة هل تعرضت الفنانة ليلى لهذه المعاناة؟

كل ماذكرتيه صادفني الإنسان عندما يوصل لنجاح معين يتعرض للغيرة .

والغيرة موجودة وأنا أقول الغيرة هي منافسة جميلة وأنا مااحب الغيرة المؤذية ماراح يحصل إلا ماقسمه الله لي كثير من الأدوار حاربوني فيها وأخذوها مني ولكني وكلت أمري لله وهذا ماقسمه الله لي.

أي إنسان ناجح لابد يكون عنده منافسة كبيرة.

٨- ‏مشاركة الفنانة ليلى سلمان في تقديم الكثير من الأعمال المسرحية والتلفزيونية الناجحة

جعلها من النجمات البارزات في الوطن العربي و عندما يذكر النجمات في الخليج يذكر اسم ليلى السلمان هل

ترى الفنانة ليلى أنها من الفنانات اللاتي ساهمن في تطوير الدراما الخليجية وساهمن في إنتشارها وإيصالها إلى الوطن العربي ؟

‏أولا حبيبتي الفنان مهما يعطي يقول للآن ما أعطيت طموحه واسعة جدا ومازال لديه أحلام وطموح يريد ان يحققها في مشواره الفني ويشعر انه هو ما زال لم يعطي ولا أبدع ولا قدم الإحساس والمشاعر والحب الذي لديه ويشعر لم يقدم شي ء بالنسبة لجمهور ه لأنه كل مايعطي يرى ردة فعل الجمهور يحب أن يقدم لهم الأجمل والأحسن والأفضل وهناك ادوار لم اقدمها للجمهور وأتمنى ان اقدم لهم الأحسن والأفضل .

٩-ماهو آخر أعمال الفنانة ليلى السلمان ؟ومشاريعك الفنية المستقبلية ؟

آخر أعمالي الاختطاف قبل رمضان صورناه إن شاء الله يعرض بعد رمضان لل mbc وهناك عمل في الكويت وللأسف لم أستطيع الذهاب للكويت ولم أستطيع التنسيق بينه وبين الاختطاف وهو يعرض على روتانا (بيت الذل )وهناك عمل بعد الأضخم وهو تصوير الجزء الثالث من مسلسل العاصوف .

‏١٠- وفي ختام اللقاء هل من كلمة أخيرة تودين قولها لجمهورك في الوطن العربي ؟

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أحب أقول سلوى حبيبتي شكرا لك على طرح الأسئلة الجميلة وشكرا للصحيفة وشكرا لكم الله يوفقكم وأتمنى في هذه الأيام إن شاء الله الله يعوده علينا بالفرح والسعادة والهناء والله لا يحرم احد يا رب من اهله من قريب ومن بعيدويرفع سبحانه وتعالى عنا هذا البلاء وترجع حياتنا الطبيعية مثل ماكانت وأفضل .