نادي الفتح يكرم مشجعاً ظهر في لقطة عفوية معبراً عن فرحته بالفوز

دوت الخليج – الأحساء : هاني الطويل

كرمت إدارة نادي الفتح المشجع الفتحاوي الذي ظهر في لقطة عفوية معبراً عن فرحته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على القادسية بثلاثية نظيفة خلال المواجهة التي جرت بينهما الثلاثاء الماضي ضمن الجولة التاسعة والعشرون لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت كاميرا المركز الاعلامي بالنادي قد اصطادت المشجع الفتحاوي في مدرجات ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وهو يحتفل بطريقة عفوية جميلة نالت إعجاب المتابعين، واستضافت الإدارة المشجع في مقر النادي وقدمت له هدية تذكارية تكريماً له.