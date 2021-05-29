جمعية كيان تحتفل “باليوم العربي لليتيم “وتقيم معرض “الفنون البصرية الأول” 1-2

دوت الخليج – الرياض : د.سحر رجب

بحضور وتشريف الدكتور محمد بن عبد الله الحربي مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض

احتفلت جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة مساء أمس “باليوم العربي لليتيم ” وصاحب الاحتفال إقامة معرض “الفنون البصرية الأول” وذلك في فندق أرت فيو، بتشريف الدكتور محمد بن عبد الله الحربي مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض وحضور الرعاة والداعمين وشركاء النجاح، وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي كيان والمشرف على المعرض الفنان عبد العزيز الدبل وعدد من الفنانين والفنانات التشكيليين، وأبناء، وبنات كيان، ومشرفاتهم.

وبدأ الحفل الذي قدمت فقراته الابنة منى عبد الجبار بالترحيب بالحضور ثم بالسلام الملكي فالقرآن الكريم تلاوة الابن سعد عبد الرحمن، ثم ألقت الأستاذة سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس الإدارة كلمة ضافية رحبت فيها بالدكتور محمد بن عبد الله الحربي مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض والداعمين وشركاء النجاح والأبناء مستفيدي كيان والحضور، وكل من يتابع عن بعد الاحتفال بيوم اليتيم العربي. وقالت: تم تأخيره، ولكن جاء احتفاؤنا بهم وبمنجزاتهم في وقت أجمل بعد انتهاء العام الدراسي وعيد الفطر، فكانت مناسبة طيبه نهنئهم فيها بعيد الفطر وبنجاح أبنائنا الطلاب الذين نبارك لهم ونشد على أيديهم للمضي في تحصيلهم العلمي وبلوغ الطموح والمساهمة في بناء وطنهم.

وأضافت الغامدي: إن تخصيصنا الاحتفاء باليوم العربي لليتيم الذي يعني الكثير والكثير جدا لأبنائنا الأيتام ليكون “معرضا للفنون البصرية ” وخاصة الفن التشكيلي ليتحدث عنهم وعن قدراتهم ولنأخذ بأيديهم لصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم، حيث اعتمدنا في جمعية كيان وفق رؤيتها بناء وتنمية كيان اليتيم. وهذه أحد وسائل البناء لتتحدث أعمالهم عنهم ونرسم معهم بصمة عطاء في لوحة الوطن الذي يستحق منا الكثير ، ونمد لهم يدا تدعم الطموح وتنمي الموهبة علما أن هذا هو المعرض الأول لهم وسيليه بإذن الله معارض أخرى في كل عام ..وأشارت الغامدي أنه تم اليوم إطلاق هاشتاق ليعبر عن قيمة هذا اليوم لهم ولنؤكد المؤازرة والدعم لهم ولجميع احتياجاتهم ومتطلباتهم للوصول إلى الاستقرار الكامل بإذن الله ، ولن يتحقق لنا ذلك إلا بتضافر الجهود ومشاركة فاعلة من أفراد المجتمع ومؤسساته في البرامج والمشاريع التي تعمل عليها الجمعية ضمن خطتها الاستراتيجية ولنكون معهم دوما في جميع الأيام وليس في يوم اليتيم فقط، فكل أيامنا من أجلهم.

وقد شكرت في كلمتها كل من حضر أو تابع عن بعد، ولكل من تطوع بالوقت والجهد لإخراج هذا المنتج في ورش الإعداد وعلى رأسهم الفنان التشكيلي الأستاذ القدير عبد العزيز الدبل المشرف على المعرض والأستاذة الفنانة لولوه الفهد المتخصصة في الحفر والرسم على الزجاج والأستاذ الفنان عبد الوهاب مهدي فنان الحفر والنحت على الخشب والفنانة فاطمة عبد الرحمن ناصر، وشكرت جمعية الفنون التشكيلية التي شاركت بورشة متخصصة في فن القط العسيري بإشراف مديرة فرع الرياض الأستاذة مها الصويان، والشكر موصول لمن شارك من الفنانات المتطوعات رجاء مهدي وانتصار الهدلق ولمدارس تالات والدكتورة هناء المديميغ على إتاحة صالات المدارس لإقامة الورش فيها. كما أشادت بالداعمين والرعاة لهذا البرنامج وهم مكتب المحامي ناصر كدسة لدعمه الجمعية منذ تأسيسها، وفندق آرت فيو على تقديمه الصالة مجانا استشعارا بمسؤوليته الاجتماعية تجاه أبنائنا الأيتام. كما شكرت جميع الحضور عن بعد الذين يشاركون هذا الإنجاز

ووجهت كلمة لأبناء كيان قالت فيها : أبناؤنا مستفيدو كيان أنتم اليوم نجوم الاحتفاء وتصغر أمامكم كل عبارات الثناء على حماسكم واهتمامكم بتقديم أنفسكم من خلال هذا الفن والإبداع سيروا على هذا النهج ونحن معكم لتصلوا إلى الاحتراف في كل مجال تتقنونه فهو السبيل لتكونوا ذوي اثر في مجتمعكم ووطنكم ، وكل الشكر لمن دعمكم وطور قدراتكم من أمهات بديلات في أسر بديلة أو أمهات حاضنات أو مسؤولات في الدور الإيوائية ، كما شكرت إدارة كيان ممثلة بالأستاذة شيخة العتيبي المديرة التنفيذية وموظفاتها على كل ما يقدمونه من عمل متميز بكل الحب لمستفيدي كيان، كما قدمت شكرها للأستاذة ساره المولد مديرة دار الحضانة الاجتماعية بالرياض التي تطوعت لإنجاز المعرض ودعم الحفل رغم قصر الوقت ، وكررت شكرها لجميع أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل وتمنت الوصول بمستفيدي الجمعية لطموح القيادة الرشيدة مؤكدة أن طموحنا معهم يبلغ عنان السماء.

ثم قدمت كلمة أبناء كيان الابنة لمى جرحم التي عبرت من خلالها عن محبتهم الكبيرة لجمعية كيان لما تقدمه لهم من تمكين وتعليم وتدريب وبرامج هادفة تثقيفية وترفيهية وهنأت أخواتها وإخوانها بالاحتفال باليوم العربي لليتيم وبإبداعهم في المعرض.

بعد ذلك قدم أبناء كيان أوبريت” نعمة التوحيد” بقيادة المنشد يزيد سعد الدوري وكان أوبريت رائع جدا نال إعجاب الحضور، بعده قدمت لوحة شعرية بصوت الشاعر الدكتور محمد الخليف بعنوان ” يتيم كيان “نالت استحسان الحضور، ثم قدم أطفال كيان نشيد “اليتيم العربي” الذي نال إعجاب الجميع وصفقوا للأطفال بحرارة وحب. تلا ذلك عرض فيديو يتحدث عن ورش العمل التي أقيمت ونفذت استعدادا للمعرض شاهده الجميع بإعجاب كبير، وفي ختام الحفل تفضلت الأستاذة سمها الغامدي بتكريم الدكتور محمد الحربي مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فرع الرياض وشكرته على تشريفه للحفل كذلك كرمت الرعاة الكرام ” شركة كدسة للاستشارات القانونية الأستاذ المحامي ناصر كدسة ، والداعمين فندق آرت فيو الأستاذ محمد الأحمري ،الجمعية السعودية للفنون التشكيلية، ومؤسسة طريق الخيرات الأستاذ محمد طه ، شركة شمائل الخليج للمقاولات الأستاذ حمد الشنيفي ، قلاس آرت ، الفنان التشكيلي عبد العزيز الدبل ، الفنانة التشكيلية فاطمة عبد الرحمن، الفنان التشكيلي عبد الهادي المهدي، مديرة دار الحضانة الاجتماعية بالربوة الأستاذة سارة المولد ، كما كرمت شركاء النجاح وأبناء كيان وكل من شارك بالحفل والمعرض.

ثم تجول الدكتور محمد الحربي مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فرع الرياض وجميع الحضور بالمعرض الذي ضم ” 52 لوحة و13 عمل فني على الفخار” وأنجزت بأنامل أبناء كيان المبدعين وشهد المعرض إبداعات تعزف موسيقى تتناغم فيها الأحرف والخطوط والعبارات لتشكل لوحات ذهنية تتنافس في جذب الحضور وضم مجموعة من اللوحات الفنية والتشكيلية لأبناء كيان الأيتام تحكي ألوانا متناسقة ومتناثرة من المواساة والفرح والحزن والفن، ففاض الجمال ببعض الرسومات التي تعجز العيون عن إدراك عمق جمالها، وتحيطها من كل جانب كلمات المدح والثناء.

هذا وقد أشاد الدكتور محمد الحربي مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فرع الرياض بالحفل وبالمعرض وأعرب عن سعادته بحضور حفل جمعية كيان وقد سره ما رأى وتمنى لهم التوفيق والسداد، وبعد جولته بالمعرض قال: سعدت بما شاهدت في هذا المعرض من أعمال إبداعية واحترافية كل الشكر لكل من ساعد وأعان متمنيا للجميع التوفيق.

كما أعربت الأستاذة نورة الفايز نائب رئيس مجلس إدارة جمعية كيان وعضو مجلس الإدارة عن سعادتها بحضور الحفل بمناسبة اليوم العربي لليتيم والمشاركة في الاحتفالية الرائعة بأبناء كيان الأيتام وإنجازاتهم، وشكرت القائمات على الجمعية وعلى رأسهم الأستاذة الفاضلة سمها الغامدي رئيس مجلس الإدارة وفريق العمل ، وأضافت اللهم لك الحمد على ما منح الجمعية شرف الهمة والعمل مع فئة اختصها الله وكرمنا بهم ، والشكر الجزيل لسعادة مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور محمد بن عبد الله الحربي الذي أسعدنا بحضوره وألف شكر لكل من رعى ودعم وشارك وحضر

“تجدر الإشارة ”

“أنه سيتم نشر لقاءات على هامش الحفل والمعرض غدا إن شاء الله”