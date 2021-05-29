الصحة .. لقاح كورونا لا يشكل خطراً على الرضاعة الطبيعية.

دوت الخليج – على بن زيد اكدت صحة الاحساء بأن اللقاح لا يشكل خطرا على الرضاعة الطبيعية ويوصي بأعطاءة للمرضعات لغلبة الفائدة المرجوه على الضرر المحتمل كما اطلقت عدة نشاطات متنوعة لتوعية المرضعات خلال الفترة من 2021/5/18 حتى 2021/5/27

ومن اهم تلك الانشطة التى وفرتها صحة الاحساء ما يزيد على 10320محتوى توعوي و 724 من الجانب الميداني كما زادت على 1700 من الاستشارات و المحاضرات التثقيفية عن بعد .

تأتي هذه الانشطة التوعويه تواصلا للجهود التى تقوم بها الصحة في الاحساء للحفاظ على صحة وسلامة افراد المجتمع كافة وتعزيز الوعي الصحي

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