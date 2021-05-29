شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم السبت

بلادي – الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت ، عن تسجيل 1106 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 14 حالة وفاة ، و 1274 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 448284 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 430937 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7334 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم السبت .

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :