شرطة القصيم تضبط 70 شخصًا في تجمع مخالف بإحدى قاعات الأفراح بالرس

بلادي – الرياض: ضبطت شرطة منطقة القصيم، 70 شخصًا في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم المقدم بدر السحيباني، أن التجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس “كورونا”. وأبان أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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