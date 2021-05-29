هل ينتقل فيروس كورونا قبل ظهور الأعراض؟ الصحة توضح

بلادي – الرياض:
أوضحت وزارة الصحة، أن شدة أعراض كورونا تختلف من شخص لآخر، حسب الحالة الصحية، وتتدرج من أعراض خفيفة ومتوسطة إلى شديدة.
وأشارت، إلى أن البعض قد لا يعاني من ظهور أي أعراض، مؤكدة أن فيروس كورونا المستجد ينتقل عن طريق الرذاذ التنفسي، أو ملامسة الأسطح أو المنتجات الملوثة بالفيروس.
وشددت “الصحة” على أن مدى انتقال العدوى يتحدد بحسب التزام الأشخاص بإرشادات الوقاية.
جاء ذلك ردا على تساؤل حول إمكانية انتقال فيروس كورونا من الشخص المصاب قبل ظهور الأعراض عليه.
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