ضبط شخص وضع تجهيزات رسمية على مركبته واستعرض بسـلاح رشاش بالرياض

بلادي – الرياض:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على شخص وضع تجهيزات رسمية على مركبته واستعرض بسـلاح رشاش، وذلك بعد نشره مقطع فيديو على حسابه والتباهي بذلك.

وأوضحت أن الجهات المختصة تمكنت وفقا لإجراءات الاستدلال من التحقق من هويته والقبض عليه، حيث تبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأضافت أنه تم القبض على مواطن آخر بالعقد الثالث تبين أنه من قام بتركيب التجهيزات، مؤكدة انه جرى إيقافهما تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.