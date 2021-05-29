وزراء صحة “التعاون الخليجي” يعتمدون التطبيقات المرتبطة بـ”كورونا” للتنقل بين دول المجلس

بلادي – الرياض:

اعتمد وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم (السبت)، الدليل الاسترشادي لاستخدامات لقاحات كوفيد – 19، كما اعتمدوا التطبيقات الرسمية المرتبطة بالجائحة للتنقل بين دول المجلس ، خلال اجتماعهم الاستثنائي.

ووافق الوزراء على دراسة فحص التسلسل الجيني لفيروس كوفيد 19 في دول المجلس، واعتماد الميزانية الخاصة بهذه الدراسة، مؤكدين على أهمية الاستمرار والالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة.

واعتمدوا التطبيقات الرسمية المرتبطة بالجائحة للتنقل بين دول المجلس، والعمل مع الجهات المعنية بكل دولة على ربط هذه التطبيقات بطبقة تكامل إلكترونية بين تلك التطبيقات عن طريق مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

وشددوا على أهمية الاستمرار في تبادل المعلومات بين دول المجلس، فيما يتعلق بالمستجدات والتحورات في فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية واللقاحات المتوفرة وفاعليتها.