“الداخلية”: السماح بالدخول إلى المملكة للقادمين من الإمارات وألمانيا وأمريكا وبريطانيا ودول أخرى

بلادي – الرياض:
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (السبت)، أنه تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من دول: الإمارات، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، واليابان.
وأوضحت أن ذلك يأتي بناءً على ما عرضته هيئة الصحة العامة بخصوص الوضع الوبائي في تلك الدول، الذي أظهر استقراره، وفاعلية السيطرة على الجائحة.
وأكدت أنه سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول، مشيرةً إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح غد الأحد الموافق 30 / 5 / 2021م.
يذكر أن المملكة كانت قد علقت الدخول مؤقتاً للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم.
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