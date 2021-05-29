“الأمن العام” يستعرض بالفيديو جرائم تم القبض على مرتكبيها خلال الأسبوع الماضي

بلادي – الرياض:

استعرضت مديرية الأمن العام جرائم تم القبض على مرتكبيها خلال الأسبوع الماضي بمختلف مناطق المملكة، تضمنت القبض على ‏عدة عصابات تخصصت في سرقات المحلات التجارية، ومباني ‏تحت الإنشاء وكذلك المركبات.‏

ونجح رجال الأمن في نجران في القبض على 3 مقيمين من ‏الجنسية اليمنية سرقوا محلين تجاريين، بعد أن استولوا على ‏مبالغ تجاوزت 24 ألف ريال.‏

وتمكنت قوات الشرطة في مكة المكرمة من ضبط عصابة مكونة ‏من 6 مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والبنغالية، تمكنوا من ‏سرقة “كيابل” من مبان تحت الإنشاء، بعد الاعتداء على حراسها وتكبيلهم، وتجاوزت قيمتها 700ألف ‏ريال.‏

وتم القبض 3 مواطنين من جازان، نشر أحدهم مقطع فيديو عبر ‏وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود السيارة من المقعد ‏الخلفي، معرضًا حياته والآخرين للخطر.

وضبطت شرطة الرياض مواطنين أحدهما سرق مركبة في وضع التشغيل وبداخلها امرأة تمكنت من النزول أثناء هروبه بالمركبة، والآخر شريك له، وكذلك في القصيم تمكن رجال الأمن من ضبط ‏أحد أرباب السوابق سرق مركبتين وعثر بحوزته على مواد ‏ممنوعة.