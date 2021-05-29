بدأها بـ”طبق فول”.. قصة نجاح الشيف عدنان في الطبخ بعد استقالته من الوظيفة

بلادي – الرياض:
استعرض الطباخ عدنان يماني، مراحل نجاحه في مهنته، والتي بدأها بـ”بسطة” لبيع الفول خلال شهر رمضان.
وأوضح خلال لقائه في برنامج “mbc في أسبوع”، أنه بدأ مهنته ببيع الفول برفقة إخوانه لزيادة الدخل خلال مواسم رمضان والعيد، مؤكدًا أنهم كانوا يشعرون بالخجل في البداية، لكنهم أصروا على بدء هذا المجال.
وأضاف أن أول مشروع في هذا المجال لم يحققوا منه أرباحًا، ولكن استطاعوا من خلاله تعلم الكثير عن الطبخ، وهو ما أسهم في تفادي الوقوع في الأخطاء بعد ذلك.
وروى شقيقه محمد تفاصيل استقالته من وظيفته، والتي طالبته بالدوام في وقت كان يشارك خلاله ببرنامج “توب شيف”، وهو الأمر الذي استدعى تقديم شقيقه للاستقالة لصعوبة ترك البرنامج والذهاب للدوام، وذلك دون استشارة عدنان.
وأشار محمد إلى أن عدنان امتلك الموهبة منذ الصغر، وهو الأمر الذي لاحظه الجميع خلال التجمعات العائلية والسفر، مؤكدًا أنه توقع لشقيقه أن يكون له مستقبل رائع في مهنة الطبخ.
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