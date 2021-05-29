حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأحد في مناطق المملكة

بلادي – الرياض:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد سماءً غائمةً جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على بعض مناطق المملكة.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة.

وتسجل أعلى درجات الحرارة في المنطقة الشرقية وتحديداً في حفر الباطن بـ46 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 13 درجة.